GARMIN: con lo smartwatch Instinct Esports per monitorare le sessioni di gaming virtuale (Di giovedì 22 ottobre 2020) GARMIN presenta lo smartwatch dedicato al mondo del PC e Console gaming: Instinct Esports Edition. Una novità assoluta nel mondo dei prodotti indossabili GARMIN, nata per esplorare una nuova concezione di competizione, ovvero quella fatta di controller, tastiere e dirette in streaming: gli Esports. Il nuovo Instinct Esports Edition implementa sensori di rilevamento e tracciamento dei dati biometrici dei player, per fornire un nuovo strumento di miglioramento dell’esperienza di gioco e preparazione. Con il software di interfaccia STR3AMUP!™ i giocatori potranno condividere in streaming i loro dati riguardanti la frequenza cardiaca, livello di stress e BodyBattery™, così da creare un ulteriore livello di ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 ottobre 2020)presenta lodedicato al mondo del PC e ConsoleEdition. Una novità assoluta nel mondo dei prodotti indossabili, nata per esplorare una nuova concezione di competizione, ovvero quella fatta di controller, tastiere e dirette in streaming: gli. Il nuovoEdition implementa sensori di rilevamento e tracciamento dei dati biometrici dei player, per fornire un nuovo strumento di miglioramento dell’esperienza di gioco e preparazione. Con il software di interfaccia STR3AMUP!™ i giocatori potranno condividere in streaming i loro dati riguardanti la frequenza cardiaca, livello di stress e BodyBattery™, così da creare un ulteriore livello di ...

giroditalia : The stage has a wavy profile. It starts by taking in the undulations of the Julian Prealps, and finishes with a cir… - plutarko : Garmin si butta sull'esport con uno smartwatch dedicato ai Pro Gamer @Garmin #esports #esport #smartwatch… - nellomas : @giroditalia @Garmin Dopo il tappone di ieri is super tappone di oggi con la cima Coppi 2758?? - Fabyfreethinker : RT @giroditalia: The stage has a wavy profile. It starts by taking in the undulations of the Julian Prealps, and finishes with a circuit ar… - MARCO196913 : RT @giroditalia: The stage has a wavy profile. It starts by taking in the undulations of the Julian Prealps, and finishes with a circuit ar… -

Ultime Notizie dalla rete : GARMIN con GARMIN: con lo smartwatch Instinct Esports per monitorare le sessioni di gaming virtuale GamerBrain.net GARMIN: con lo smartwatch Instinct Esports per monitorare le sessioni di gaming virtuale

Garmin presenta lo smartwatch dedicato al mondo del PC e Console gaming: Instinct Esports Edition. Una novità assoluta nel mondo dei prodotti indossabili Garmin, nata per esplorare una nuova ...

Garmin presenta lo smartwatch dedicato al mondo del PC e Console gaming: Instinct Esports Edition. Una novità assoluta nel mondo dei prodotti indossabili Garmin, nata per esplorare una nuova ...