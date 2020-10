Elisabetta Gregoraci, dichiarazione d’amore a Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: «Sei stato un fulmine a ciel sereno, non voglio perderti» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, dichiarazione d’amore a Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: «Sei stato un fulmine a ciel sereno, non voglio perderti». Svolta nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore si sarebbe sbilanciata con l’ex velino dedicandogli una vera e propria dichiarazione. Dopo qualche giorno di freddezza tra i due, Elisabetta Gregoraci ha chiesto un chiarimento a Pierpaolo Pretelli e sul divano gli ha confessato: «Lo vedi che non sto bene, che sono triste, che non sto come sempre. Sono rimasta male ieri, tu sei un punto di riferimento qua dentro per me e il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)d’amore aal Gf Vip: «Seiun, non». Svolta nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore si sarebbe sbilanciata con l’ex velino dedicandogli una vera e propria. Dopo qualche giorno di freddezza tra i due,ha chiesto un chiarimento ae sul divano gli ha confessato: «Lo vedi che non sto bene, che sono triste, che non sto come sempre. Sono rimasta male ieri, tu sei un punto di riferimento qua dentro per me e il ...

mattino5 : 'Tra amiche abbiamo fatto un patto, i colpetti sul cuore sono per noi' In diretta a #Mattino5 la migliore amica di… - fraancescaa00 : RT @DepressoIl: Potete dire all'amica di Elisabetta Gregoraci di stare tranquilla che è riuscita a mettere d'accordo l'italia e la spagna p… - DepressoIl : Potete dire all'amica di Elisabetta Gregoraci di stare tranquilla che è riuscita a mettere d'accordo l'italia e la… - fraancescaa00 : RT @DepressoIl: L'amica di Elisabetta Gregoraci: 'Ho deciso di venire in tv perché in troppi parlano male di lei' E te credo Dopo la frase… - acunzoemma : RT @DepressoIl: L'amica di Elisabetta Gregoraci: 'Ho deciso di venire in tv perché in troppi parlano male di lei' E te credo Dopo la frase… -