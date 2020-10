Dove il Covid non può arrivare: la storia di Gisbert, l’eremita tedesco che da 42 anni vive in una grotta di Filicudi (Di giovedì 22 ottobre 2020) In tempi di Coronavirus, c’è qualcuno che non teme l’isolamento ma anzi, lo ha scelto come stile di vita. Lui è Gisbert Lippelt, ha 73 anni ed è eremita da 42. L’uomo, nato in Germania, figlio di un architetto e di un giudice, per la prima parte della sua vita ha lavorato come secondo ufficiale, girando il mondo con le navi da crociera. A un certo punto, ha dato un taglio netto alla sua vita e ha realizzato la sua “casa” in un antro naturale di contrada Serro in una grotta di Filicudi, a 400 metri sul livello del mare. La prima volta che Gisbert scoprì le Eolie fu nel 1968, navigando a bordo di uno yacht di amici. Fu così che si innamorò delle sette isole dell’arcipelago cominciando a conoscerle una dopo l’altra. ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) In tempi di Coronavirus, c’è qualcuno che non teme l’isolamento ma anzi, lo ha scelto come stile di vita. Lui èLippelt, ha 73ed è eremita da 42. L’uomo, nato in Germania, figlio di un architetto e di un giudice, per la prima parte della sua vita ha lavorato come secondo ufficiale, girando il mondo con le navi da crociera. A un certo punto, ha dato un taglio netto alla sua vita e ha realizzato la sua “casa” in un antro naturale di contrada Serro in unadi, a 400 metri sul livello del mare. La prima volta chescoprì le Eolie fu nel 1968, navigando a bordo di uno yacht di amici. Fu così che si innamorò delle sette isole dell’arcipelago cominciando a conoscerle una dopo l’altra. ...

