Dopo sei mesi, chiude Quibi. Ecco i motivi per cui la piattaforma ha fallito (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ironia della sorte, la sua esistenza è stata breve quasi quanto i contenuti che proponeva. Stiamo parlando di Quibi, la piattaforma di streaming lanciata lo scorso aprile e che era destinata – almeno nelle intenzione dei suoi creatori – a rivoluzionare la fruizione dei contenuti digitali. Il catalogo del servizio, infatti, era costituito da serie, film e programmi parcellizzati in episodi di massimo 10 minuti, pensati appunto per un consumo veloce e funzionale. Il progetto, però, non è mai decollato, arrancando nella conquista di nuovi abbonati (sempre al di sotto delle aspettative) e costringendo in queste ore il fondatore Jeffrey Katzenberg e la ceo Meg Whitman a confermare l'intenzione di mettere fine all'operatività dell'azienda e di iniziare la vendita di tutti gli ...

