Covid | 21 positivi all’ospedale Galeazzi di Milano diretto da Fabrizio Pregliasco

(Di giovedì 22 ottobre 2020) All’ospedaledi“in questo momento abbiamo, su 500 persone, 21a Sars-CoV-2 tra gli operatori sanitari e colleghi dell’amministrazione. In quarantena un’altra dozzina considerati contatti stretti”. A fare il punto è il virologore sanitario dell’Irccs, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio Rai1. Mentre lo specialista era in diretta è infatti partita la “sanificazione con perossido” dell’ufficio vicino al suo e l’esperto ha spiegato: “Abbiamo una triste constatazione dità all’interno dell’ospedale, con colleghie altri in quarantena perché contatti ...

TgLa7 : #Covid: cluster al Sacco di Milano, 'almeno 20 infermieri positivi' - repubblica : Studio Usa: 'I positivi al Covid hanno frequentato ristoranti e bar più spesso degli altri' [aggiornamento delle 20… - virginiaraggi : Voglio fare gli auguri di pronta guarigione agli atleti della nazionale italiana di nuoto risultati positivi al Cov… - sportparma : Il Covid avanza, dopo il Parma la Reggiana: 16 positivi tra i granata - Francesco_Riz : RT @Antonio_Caramia: #22ottobre #Covid_19 #COVID19 ??16.079 Nuovi casi +880?? ??992 Terapie intensive +66?? ??9.694 Ricoverati con sintomi +… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi

Il report di giovedì 22 ottobre fornito dalla Regione. In terapia intensiva ci sono 156 pazienti, 22 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati in reparto sono aumentati di 164 unità. I tamponi sono ...(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - Sono 690 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.039 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con 514 ...