Cosa si dice dei prossimi coprifuoco e dpcm allo studio del governo

Leggi su wired

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Dopo gli ultimidel 14 ottobre e del 19 ottobre, ilsta valutando la possibilità di emetterne un altro, sull’onda dei nuovie delle misure sempre più restrittive decise negli ultimi giorni da Regioni come Lombardia e Campania. Dopo l’ultimo decreto (in vigore fino al 13 novembre), si era detto che per osservarne gli effetti sull’andamento dei contagi di Covid-19 serviranno almeno una decina di giorni. Un periodo di valutazione che potrebbe essere troppo lungo, tuttavia, visto l’evolversi della curva epidemiologica. Per questo, nelle ultime ore, su numerose fonti mediatiche ha iniziato a circolare la notizia che ilConte bis starebbe ragionando su un nuovo ...