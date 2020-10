Coronavirus, in Germania superata la soglia dei 10mila contagi in 24 ore. Record pure in Ucraina, intensive piene al 64% in Argentina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esplodono i nuovi contagi da Coronavirus in Germania, dove per la prima volta è stata superata la soglia dei 10mila casi in un giorno. L’Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi infetti in 24 ore, oltre 4mila in più rispetto a ieri. Il Record finora era stato segnato sabato scorso, con 7.830 contagi. Numeri che portano il Paese guidato da Angela Merkel a 392.049 casi dall’inizio della pandemia con 9.905 vittime. 306.100 i pazienti guariti. Così come in Italia, però, i dati non sono paragonabili a quelli della scorsa primavera, dal momento che attualmente si fanno molti più test. Ma l’allerta resta altissima, perché la pressione sugli ospedali continua ad aumentare in tutta Europa. Sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esplodono i nuovidain, dove per la prima volta è stataladeicasi in un giorno. L’Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi infetti in 24 ore, oltre 4mila in più rispetto a ieri. Ilfinora era stato segnato sabato scorso, con 7.830. Numeri che portano il Paese guidato da Angela Merkel a 392.049 casi dall’inizio della pandemia con 9.905 vittime. 306.100 i pazienti guariti. Così come in Italia, però, i dati non sono paragonabili a quelli della scorsa primavera, dal momento che attualmente si fanno molti più test. Ma l’allerta resta altissima, perché la pressione sugli ospedali continua ad aumentare in tutta Europa. Sempre ...

In questo periodo di forte ritorno di contagi Covid-19 si è assistito e si assiste ad un rinnovato ... Non è anche questo essenzialmente un problema organizzativo? In Germania, dove non a caso la ...

La prima emissione di titoli dell'Unione Europea destinata ad aiutare gli stati membri a resistere alla pandemia di Covid-19 è stata un successo al di sopra delle aspettative. “Un voto di fiducia ...

