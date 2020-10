Conte chiude ma non risarcisce (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando Giuseppe Conte chiuse l'Italia l'11 marzo scorso sei giorni dopo - il 17 marzo - approvò in consiglio dei ministri il decreto Cura Italia con i primi 25 miliardi di euro di aiuti. Non erano molti, lo sappiamo, sono arrivati con gran ritardo e si sono rivelati una goccia nel mare del bisogno. Ma sono stati fondamentali per dare un messaggio a chi era chiuso: arriva un aiuto, stringete i denti che lo Stato è al vostro fianco. Chi riceveva 600 euro sapeva bene che con quelli avrebbe fatto poco, e nei mesi successivi avrebbe ricevuto altri cerotti utili almeno a fermare l'emorragia. Quando a metà maggio l'Italia è stata riaperta per convivere con il virus con quegli spiccioli in tasca e la possibilità di ottenere prestiti a condizioni particolari milioni di italiani hanno rialzato la testa e non si sono arresi. Ristoratori hanno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando Giuseppechiuse l'Italia l'11 marzo scorso sei giorni dopo - il 17 marzo - approvò in consiglio dei ministri il decreto Cura Italia con i primi 25 miliardi di euro di aiuti. Non erano molti, lo sappiamo, sono arrivati con gran ritardo e si sono rivelati una goccia nel mare del bisogno. Ma sono stati fondamentali per dare un messaggio a chi era chiuso: arriva un aiuto, stringete i denti che lo Stato è al vostro fianco. Chi riceveva 600 euro sapeva bene che con quelli avrebbe fatto poco, e nei mesi successivi avrebbe ricevuto altri cerotti utili almeno a fermare l'emorragia. Quando a metà maggio l'Italia è stata riaperta per convivere con il virus con quegli spiccioli in tasca e la possibilità di ottenere prestiti a condizioni particolari milioni di italiani hanno rialzato la testa e non si sono arresi. Ristoratori hanno ...

