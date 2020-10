Celtic-Milan, intrigo di mercato: i rossoneri studiano un nuovo colpo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non solo l'importanza di vincere la prima uscita del girone di Europa League, Celtic-Milan fornirà qualche spunto anche in ottica mercato. La partita odierna dei rossoneri in Scozia potrebbe essere l'occasione di attenzionare da vicino Kristoffer Ajer, obiettivo della dirigenza del Diavolo.Milan: occhi in casa Celticcaption id="attachment 1040723" align="alignnone" width="759" Kristoffer Ajer (getty images)/captionDa alcuni rumors di mercato, sembra proprio che il Milan oltre a pensare ai tre punti da ottenere contro il Celtic avrà uno sguardo molto attenzo su Kristoffer Ajer, difensore centrale di proprietà del Celtic che stasera proverà a marcare Ibrahimovic e i suoi compagni.In passato il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non solo l'importanza di vincere la prima uscita del girone di Europa League,fornirà qualche spunto anche in ottica. La partita odierna deiin Scozia potrebbe essere l'occasione di attenzionare da vicino Kristoffer Ajer, obiettivo della dirigenza del Diavolo.: occhi in casacaption id="attachment 1040723" align="alignnone" width="759" Kristoffer Ajer (getty images)/captionDa alcuni rumors di, sembra proprio che iloltre a pensare ai tre punti da ottenere contro ilavrà uno sguardo molto attenzo su Kristoffer Ajer, difensore centrale di proprietà delche stasera proverà a marcare Ibrahimovic e i suoi compagni.In passato il ...

MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - SkySport : Celtic-Milan, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Non credo ai pronostici, Celtic è forte' - TuttoMercatoWeb : Milan, tegola Calhanoglu: problema alla caviglia per il turco. Out contro il Celtic - skillandbet : ? Europa League ?? ?? - _kuball_ : RT @calcioscozzese: La presentazione di Now TV di Celtic Milan di stasera. ?? -