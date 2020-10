Attrazione fatale in Tv | ma i concorrenti sono completamente nudi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando si dice conoscere tutto del proprio partner. Sbarca in Italia, "Naked Attraction", il dating show dal successo internazionale prodotto da Stand By Me che andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dplay Plus del gruppo Discovery. Più di "Appuntamento al buio" e molto di più di "Matrimonio a prima vista". In "Naked Attraction", i partecipantidalla testa ai piedi e devono conquistare il potenziale partner come mamma li ha fatti. Il meccanismo del gioco è semplice: un single, tra i 19 e i 45 anni, sceglie il possibile fidanzato/a tra sei persone nude senza slip e reggiseno. I castingaperti e si è già presentato qualche volto noto, ad esempio Sarah Slave, stella nascente del porno italiano come l'ha definita Giuseppe Cruciani, il conduttore ...