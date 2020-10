Turris | direttore generale Primicile | “Vergognoso quanto successo a Palermo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “È vergognoso quello che èoggi a Palermo. Rispetto per il Palermo ma questo mette in seria difficoltà le squadre che vengono da fuori, ci ha creato un disagio notevole. Abbiamo annullato la partenza con la nave delle 20.15 e adesso abbiamo pagato un bus che ci porterà a Napoli in ben tredici ore tutto per una leggerezza della Lega. Non è possibile sospendere una gara a dieci minuti dall’inizio“. Così ildella, Rosarioha commentato il rinvio reso noto a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Palermo. “Una comunicazione che è arrivata dopo il riscaldamento, dopo aver avuto anche contatti con i calciatori del Palermo – ha proseguito ...