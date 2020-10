Prandelli: «Scudetto? Occhio al Milan, la Juve è un cantiere» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cesare Prandelli ha parlato del suo personale borsino per la conquista dello Scudetto: ecco le parole dell’ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, ai microfoni di TMW, ha detto la sua sulle candidare allo Scudetto. Le parole dell’ex tecnico della Fiorentina. «Juve, Inter, Napoli, Atalanta e Occhio al Milan. La Juve è un cantiere, lo ha detto anche Pirlo che ha delle idee ma a metterle in pratica ci vuole del tempo, applicazione, costanza. E la capacità dei giocatori di assimilare le idee». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cesareha parlato del suo personale borsino per la conquista dello: ecco le parole dell’ex tecnico della Fiorentina Cesare, ai microfoni di TMW, ha detto la sua sulle candidare allo. Le parole dell’ex tecnico della Fiorentina. «, Inter, Napoli, Atalanta eal. Laè un, lo ha detto anche Pirlo che ha delle idee ma a metterle in pratica ci vuole del tempo, applicazione, costanza. E la capacità dei giocatori di assimilare le idee». Leggi su Calcionews24.com

internewsit : Prandelli: 'Inter meno compatta ma c'è per lo scudetto! Hakimi devastante' - - alaimotmw : Cesare #Prandelli a @TuttoMercatoWeb: “#Milan, momento di grande convinzione. Bravo #Pioli. Cinque per lo Scudetto.… - sscalcionapoli1 : Prandelli: 'Grandi meriti a Gattuso, questo Napoli può lottare per lo scudetto' #ForzaNapoliSempre -