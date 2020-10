Occupazione giovanile, Catalfo: nostra priorità, è tra le più colpite dalla crisi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Occupazione giovanile è una priorità del Governo anche perché risulta essere tra le più danneggiate dalle conseguenze economiche della pandemia da Coronavirus. È questa la posizione sostenuta dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ascoltata oggi in audizione alla Camera proprio in riferimento a due atti dell’Unione europea presentati lo scorso luglio a sostegno dell’Occupazione dei più giovani. Le politiche giovanili, ha sottolineato Catalfo, “sono al centro di molteplici iniziative che mirano a favorire e velocizzare l’ingresso nel mercato del lavoro delle nuove generazioni puntando sull’accrescimento delle competenze tecniche ed esperienziali dei giovani, ma anche su una più ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’è una priorità del Governo anche perché risulta essere tra le più danneggiate dalle conseguenze economiche della pandemia da Coronavirus. È questa la posizione sostenutaministra del Lavoro, Nunzia, ascoltata oggi in audizione alla Camera proprio in riferimento a due atti dell’Unione europea presentati lo scorso luglio a sostegno dell’dei più giovani. Le politiche giovanili, ha sottolineato, “sono al centro di molteplici iniziative che mirano a favorire e velocizzare l’ingresso nel mercato del lavoro delle nuove generazioni puntando sull’accrescimento delle competenze tecniche ed esperienziali dei giovani, ma anche su una più ...

(Teleborsa) – L’occupazione giovanile è una priorità del Governo anche perché risulta essere tra le più danneggiate dalle conseguenze economiche della pandemia da Coronavirus. È questa la posizione ...

Garanzia Giovani: Catalfo, il freno Covid-19 e la ripartenza col Recovery Plan

In questo contesto, si inseriscono gli sforzi delle istituzioni europee e quelli dell'Italia, rispettivamente con due atti rivolti all'occupazione giovanile e le proposte del ministero del Lavoro e ...

In questo contesto, si inseriscono gli sforzi delle istituzioni europee e quelli dell'Italia, rispettivamente con due atti rivolti all'occupazione giovanile e le proposte del ministero del Lavoro e ...