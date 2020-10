Neymar, cosa combini? Rivela numero di Richarlison in streaming: 10 mila messaggi in 5 minuti per l’attaccante dell’Everton (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Colleghi in campo, con la maglia del Brasile, amici fuori con contatti frequenti anche quando, magari, sarebbe meglio non sentirsi. Curioso episodio avvenuto tra Neymar e Richarlison sulla piattaforma Twitch Tv. Nei giorni scorsi, infatti, O'Ney era impegnato in una diretta streaming sul noto social quando, all'improvviso, l'attaccante dell'Everton lo ha chiamato al cellulare. Pronta al risposta del giocatore del Psg che però si è scordato di essere alla presenza di migliaia di utenti che lo guardavano...Neymar svela numero di Richarlisoncaption id="attachment 1040099" align="alignnone" width="834" Neymar Richarlison (getty images)/captionCellulare mostrato agli spettatori e "frittata fatta". Neymar ha mostrato a tutti gli ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Colleghi in campo, con la maglia del Brasile, amici fuori con contatti frequenti anche quando, magari, sarebbe meglio non sentirsi. Curioso episodio avvenuto trasulla piattaforma Twitch Tv. Nei giorni scorsi, infatti, O'Ney era impegnato in una direttasul noto social quando, all'improvviso, l'attaccante dell'Everton lo ha chiamato al cellulare. Pronta al risposta del giocatore del Psg che però si è scordato di essere alla presenza di migliaia di utenti che lo guardavano...sveladicaption id="attachment 1040099" align="alignnone" width="834"(getty images)/captionCellulare mostrato agli spettatori e "frittata fatta".ha mostrato a tutti gli ...

