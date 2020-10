Il Comune di Santeramo si mobilità contro la Centrale a Biomasse | “Danni notevoli per ambiente e agricoltura”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il regalo della Regione Puglia alla città diè arrivato giorni fa. Grazie allo snellimento delle procedure e alle nuove Linee Guida per l’adozione di provvedimenti in materia di Energie Rinnovabili la ORP srl potrà realizzare la tanto desiderataa Biomassa“: lo segnala un cittadino, Franco Labarile. “La società in oggetto, acronimo di Ossidazione Rifiuti Puglia con sede inin Via Riello 2 ha da anni avviato una lunga battaglia legale con ildied Associazioni in difesa del territorio. Inutile ricordare che se non interverranno ulteriori motivi ostativi alla realizzazione dellai danni pere Agricoltura saranno. La zona, a ...