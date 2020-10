Giuseppe aggredito dal branco di 5 rom. "Mandato in coma dal pugno di un 13enne". Lanciano choc: la vendetta sui nomadi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il pugno violentissimo che ha Mandato in coma Giuseppe Pio D'Astolfo è stato un 13enne. La sconvolgente notizia sull'aggressione di Lanciano ha sconvolto la cittadina, già in angoscia per le sorti del 18enne. La rissa è scattata nella notte tra sabato e domenica all'ex stazione ferroviaria Sangritana, ritrovo della "movida selvaggia" locale: Giuseppe aveva chiesto di abbassare la musica e un branco di giovani l'ha aggredito in modo brutale. Protagonisti della violenza 5 ragazzi, tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. Il colpo alla tempia sinistra che ha Mandato il 18enne in prognosi riservata è partito appunto il più giovane del gruppo, come rilevato dagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilviolentissimo che hainPio D'Astolfo è stato un. La sconvolgente notizia sull'aggressione diha sconvolto la cittadina, già in angoscia per le sorti del 18enne. La rissa è scattata nella notte tra sabato e domenica all'ex stazione ferroviaria Sangritana, ritrovo della "movida selvaggia" locale:aveva chiesto di abbassare la musica e undi giovani l'hain modo brutale. Protagonisti della violenza 5 ragazzi, tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. Il colpo alla tempia sinistra che hail 18enne in prognosi riservata è partito appunto il più giovane del gruppo, come rilevato dagli ...

Profilo3Marco : RT @Libero_official: Giuseppe Pio D'Astolfo in coma, aggredito da 5 rom: 'Il pugno partito da un 13enne'. #Lanciano sotto choc: rivolta con… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Giuseppe Pio D'Astolfo in coma, aggredito da 5 rom: 'Il pugno partito da un 13enne'. #Lanciano sotto choc: rivolta con… - gmlavolpe : RT @Libero_official: Giuseppe Pio D'Astolfo in coma, aggredito da 5 rom: 'Il pugno partito da un 13enne'. #Lanciano sotto choc: rivolta con… - Libero_official : Giuseppe Pio D'Astolfo in coma, aggredito da 5 rom: 'Il pugno partito da un 13enne'. #Lanciano sotto choc: rivolta… - tamaro_lorenzo : IL DDL TONELLI FONDAMENTALE PER IL NOSTRO FUTURO. GIUSEPPE COCO (SEGRETARIO NAZIONALE SAP): A CATANIA GIA’ SCARCERA… -