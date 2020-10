Genoa, 5 giocatori sono guariti dal Covid-19 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Genoa torna a respirare dopo le ultime turbolente settimane a causa dell'ondata di contagi che ha fatto breccia negli spogliatoi del Grifone. Il club di Preziosi, tramite una nota ufficiale ha comunicato che cinque calciatori sono guariti dal Covid, nella fattispecie si tratta di Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta. Ecco la nota ufficiale del club ligure: "Il Genoa Cfc comunica che Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta sono risultati negativi al Covid-19. I calciatori hanno già sostenuto o le visite di idoneità medico-sportiva". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Iltorna a respirare dopo le ultime turbolente settimane a causa dell'ondata di contagi che ha fatto breccia negli spogliatoi del Grifone. Il club di Preziosi, tramite una nota ufficiale ha comunicato che cinque calciatoridal, nella fattispecie si tratta di Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta. Ecco la nota ufficiale del club ligure: "IlCfc comunica che Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacostarisultati negativi al-19. I calciatori hanno già sostenuto o le visite di idoneità medico-sportiva". ITA Sport Press.

