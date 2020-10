Fabrizio Corona pubblica il referto del tampone | “Anche Carlos è positivo”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) In risposta alle accuse contenute nella videochiamata della Moric,ildele dice che il figlio è positivo. Qualche ora fa Nina Moric hato una videochiamata di oltre 14 minuti in cui chiede al figlio di confermare alcune accuse nei confronti del padre. In primo luogodice che … L'articoloildel: “Ancheè positivo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com