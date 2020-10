Conte,oggi siamo più pronti, situazione diversa da marzo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - "La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa della primavera: l'Italia oggi è in una situazione diversa di marzo: Allora non avevamo strumenti ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - "La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa della primavera: l'Italiaè in unadi: Allora non avevamo strumenti ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Mes, l’ultima giravolta di Conte dopo le pressioni Pd. L’opposizione evidenzia le contr… - marcodimaio : No presidente #Conte, l’uso del #Mes incide eccome sulla sanità. Se l’Italia avesse già preso quei 37 mld, oggi pro… - AndreaMarcucci : Il presidente #Conte anche oggi ha parlato di #Mes, con valutazioni negative. Sarebbe meglio che non divagasse ed o… - Valenti07388668 : Oggi per la seconda volta in un mese ho ordinato i mobili a @IKEAITALIA e per la seconda volta il giorno prima dell… - Sonoinnocentema : RT @mgdj56: Ieri #Locatelli dell'Istituto Superiore di Sanità diceva che il #Vaccino sarà pronto in primavera del prossimo anno... oggi #Co… -