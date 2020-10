Caccia al Capitano

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il segretario della Lega da tempo è al centro di una serie di inchieste: dalla nave Gregoretti ai voli di Stato, passando per i 49 milioni di euro di fondi elettorali spariti fino al Russiagate. Si tratta di almeno una decina di procedimenti che ricordano l'accanimento giudiziario riservato a Silvio Berlusconi. Unisci i puntini e comparirà una graziosa scenetta. Le inchieste sulle supposte malefatte finanziarie della Lega e dei leghisti di complemento assomigliano ormai a quei giochi enigmistici per bambini: semplici e ripetitivi. Si parte dai celebri 49 milioni di euro di fondi elettorali spariti, per arrivare a un sottobosco di avidissimi e diabolici colletti bianchi in camicia verde. Gente disposta a qualunque turpitudine, pur di alzar su un po' di lombardissimi danee. Elettricisti, consulenti, contabili, impresari, commercialisti e notai. Tutti lì a brigare, ...