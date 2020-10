Addio, 2020 UA... (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle prime ore di oggi è avvenuto il passaggio estremamente ravvicinato di questo asteroide (neanche tanto piccolo), immortalato dal "Virtual Telescope". Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle prime ore di oggi è avvenuto il passaggio estremamente ravvicinato di questo asteroide (neanche tanto piccolo), immortalato dal "Virtual Telescope".

GuggenheimPGC : Addio giganti?? Lea Vergine (1936 - 2020) Enzo Mari (1932 - 2020) - fattoquotidiano : New York, gli effetti del virus peggio dell’11 settembre: Manhattan buia, homeless in strada. E il Covid accelera l… - fattoquotidiano : LA CINA SI RIMETTE IN PISTA Covid addio? Alle soddisfazioni economiche si aggiungono quelle relative alla lotta con… - FrncscPltn : RT @annaritab72: Una persona perbene. Addio a Dario Crapanzano, il giallista delle 'belle portinaie' - erica_fromParis : RT @fattoquotidiano: La critica e studiosa di talenti contemporanei è spirata per Covid a 83 anni, il giorno dopo la morte del marito Enzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio 2020 L’Argentario blinda la porta con Andrea Mileo

PORTO S. STEFANO – L’Argentario blinda la porta con Andrea Mileo. L’accordo tra l’ex numero uno degli juniores nazionali del Grosseto è l’Argentario è stato sancito nella giornata di martedi 20 ottobr ...

Calciomercato, clamoroso Pato | La Serie B per tornare in Europa

Alexandre Pato in cerca di club. L'ex Milan è svincolato: potrebbe arrivare per lui l'opportunità nel campionato di B ...

PORTO S. STEFANO – L’Argentario blinda la porta con Andrea Mileo. L’accordo tra l’ex numero uno degli juniores nazionali del Grosseto è l’Argentario è stato sancito nella giornata di martedi 20 ottobr ...Alexandre Pato in cerca di club. L'ex Milan è svincolato: potrebbe arrivare per lui l'opportunità nel campionato di B ...