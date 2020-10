Nardi-Giron in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) Luca Nardi si trova di fronte a Marcos Giron al primo turno dell’Atp 250 di Anversa. Il giovanissimo azzurro fa il suo debutto in un main draw Atp: riuscirà a tenere testa al qualificato americano? La partita andrà in scena martedì 20 ottobre , come secondo match dalle ore 12.30 su un campo secondario ma non verrà trasmessa da SuperTennis. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Lucasi trova di fronte a Marcosal primo turno dell’Atp 250 di. Il giovanissimo azzurro fa il suo debutto in un main draw Atp: riuscirà a tenere testa al qualificato americano? La partita andrà in scena martedì 20 ottobre , come secondo match dalle ore 12.30 su un campo secondario ma non verrà trasmessa da SuperTennis. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.

OA_Sport : LIVE Nardi-Giron, ATP Anversa 2020 in DIRETTA: tra poco al via l’esordio del classe 2003 azzurro in un 250 - flamminiog : RT @WeAreTennisITA: Salvatore Caruso è nel main draw del torneo ATP di Anversa? Salvatore ha superato l'ultimo turno delle quali battendo… - flamminiog : RT @federtennis: Gli italiani in campo oggi ???? ?? Anversa ?? #Caruso ?? Evans - LIVE su @SuperTennisTv alle 12:30 ?? #Nardi ?? Giron ?? Colonia… - federtennis : Gli italiani in campo oggi ???? ?? Anversa ?? #Caruso ?? Evans - LIVE su @SuperTennisTv alle 12:30 ?? #Nardi ?? Giron ??… - WeAreTennisITA : Salvatore Caruso è nel main draw del torneo ATP di Anversa? Salvatore ha superato l'ultimo turno delle quali batte… -

Ultime Notizie dalla rete : Nardi Giron LIVE Nardi-Giron, ATP Anversa 2020 in DIRETTA: esordio nel mondo dei grandi per l’azzurrino e si sogna il secondo turno oasport.it Nessuna lesione al gomito per Lorenzo Musetti

Il giovane tennista italiano ha solo una forte infiammazione, necessari circa 10 giorni di stop prima del ritorno in campo previsto a Parma ...

Nardi-Giron in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2020

Luca Nardi debutta oggi al primo turno dell’Atp 250 di Anversa. Esordio a questi livelli per il giovane pesarese che affronta un qualificato, trattasi di Marcos Giron che ha già potuto testare il live ...

Il giovane tennista italiano ha solo una forte infiammazione, necessari circa 10 giorni di stop prima del ritorno in campo previsto a Parma ...Luca Nardi debutta oggi al primo turno dell’Atp 250 di Anversa. Esordio a questi livelli per il giovane pesarese che affronta un qualificato, trattasi di Marcos Giron che ha già potuto testare il live ...