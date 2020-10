Napoli, il primario del Cotugno lancia l’allarme: “Serve una chiusura totale” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il pronto soccorso è pieno” così Nicola Maturo, primario dell’ospedale Cotugno di Napoli, lancia l’allarme sulla situazione odierna degli ospedali campani. Arrivando anche a proporre un nuovo lockdown. “Il pronto soccorso è pieno – spiega il primario ai microfoni del Tgr –. Esce qualche posto in maniera sporadica ma, tra i clienti in entrata e quelli in uscita, risulta sempre pieno. Ribadisco le solite raccomandazioni ovvero mantenere la distanza, socializzare poco e altro. Ma a questo punto non è che ci sia molto da fare se non una chiusura totale, non serale”. “Servono almeno due settimane di chiusura totale – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il pronto soccorso è pieno” così Nicola Maturo,dell’ospedaledil’allarme sulla situazione odierna degli ospedali campani. Arrivando anche a proporre un nuovo lockdown. “Il pronto soccorso è pieno – spiega ilai microfoni del Tgr –. Esce qualche posto in maniera sporadica ma, tra i clienti in entrata e quelli in uscita, risulta sempre pieno. Ribadisco le solite raccomandazioni ovvero mantenere la distanza, socializzare poco e altro. Ma a questo punto non è che ci sia molto da fare se non unatotale, non serale”. “Servono almeno due settimane ditotale – ...

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha deciso di riaprire le scuole elementari a partire da lunedì 26 ottobre.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha cambiato idea e ha deciso di riaprire le scuole elementari da lunedì 26 ottobre.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha deciso di riaprire le scuole elementari a partire da lunedì 26 ottobre.