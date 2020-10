Musica in lutto, è morto José Padilla (Di martedì 20 ottobre 2020) José Padilla è morto all’età di 64 anni. Il dj e produttore discografico aveva 64 anni. BARCELLONA (SPAGNA) – Musica in lutto. E’ morto all’età di 64 anni José Padilla, dj e produttore discografico conosciuto in tutto il mondo come il ‘padre del chill out’. Il decesso dell’artista è avvenuto nella giornata di domenica 18 ottobre 2020 in seguito a delle complicanze dovute ad un tumore. Una battaglia resa pubblica dallo stesso dj, che aveva chiesto aiuto proprio tramite i social. José Padilla morto Il decesso di José Padilla è stato annunciato con un breve post sui social da parte dei familiari: “E’ con grande ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Joséall’età di 64 anni. Il dj e produttore discografico aveva 64 anni. BARCELLONA (SPAGNA) –in. E’all’età di 64 anni José, dj e produttore discografico conosciuto in tutto il mondo come il ‘padre del chill out’. Il decesso dell’artista è avvenuto nella giornata di domenica 18 ottobre 2020 in seguito a delle complicanze dovute ad un tumore. Una battaglia resa pubblica dallo stesso dj, che aveva chiesto aiuto proprio tramite i social. JoséIl decesso di Joséè stato annunciato con un breve post sui social da parte dei familiari: “E’ con grande ...

