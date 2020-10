Muore una diciassettenne in provincia di Chieti (Di martedì 20 ottobre 2020) Sara Favia era una ragazza originaria di Termoli, ha avuto un tragico incidente a San Salvo. Aveva solo 17 anni ed è morta sul colpo. Incidente a San Salvo: i funerali della 17enne Sara Favia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Sara Favia era una ragazza originaria di Termoli, ha avuto un tragico incidente a San Salvo. Aveva solo 17 anni ed è morta sul colpo. Incidente a San Salvo: i funerali della 17enne Sara Favia su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Muore una Auto si schianta contro un palo, muore una donna Corriere della Sera Pietro Gino Liverani morto nelI'incidente a Imola

Imola, 20 ottobre 2020 - Tragico incidente oggi intorno alle 13 lungo via Ortignola. Uno schianto in cui è morto Pietro Gino Liverani di 90 anni a bordo della sua Lancia Y. Secondo le prime ricostruzi ...

Tragedia a Marsala, muore precipitando dal tetto, tentava di sostituire antenna tv

L'uomo è morto sul colpo. Vani, infatti, sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Indaga la polizia. L'articolo Tragedia a Marsala, muore precipitando dal tetto, tentava di ...

