Misure anti Covid, l’Asmel contro l’Anci: Il Governo fa bene a responsabilizzare i sindaci (Di martedì 20 ottobre 2020) Asmel bacchetta Anci in relazione ai compiti assegnati ai sindaci nell’ultimo Dpcm; secondo Giovanni Caggiano, presidente dell’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che raccoglie più di tremila Comuni in tutta Italia, “è pienamente condivisibile la dichiarazione rilasciata dal sottosegretario all’Interno, Achille Variati, secondo cui non si potevano apportare limiti ai locali di tutte le città, ma era necessario intervenire sui luoghi della movida in modo chirurgico, attività che spetta ai sindaci, che conoscono meglio di tutti il proprio territorio e le esigenze dei concittadini”. Secondo l’Asmel “la polemica sollevata dall’Anci è dunque inutile e del tutto fuori luogo”. “Ogni Comune – aggiunge Francesco Pinto, segretario generale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Asmel bacchetta Anci in relazione ai compiti assegnati ai sindaci nell’ultimo Dpcm; secondo Giovanni Caggiano, presidente dell’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che raccoglie più di tremila Comuni in tutta Italia, “è pienamente condivisibile la dichiarazione rilasciata dal sottosegretario all’Interno, Achille Variati, secondo cui non si potevano apportare limiti ai locali di tutte le città, ma era necessario intervenire sui luoghi della movida in modo chirurgico, attività che spetta ai sindaci, che conoscono meglio di tutti il proprio territorio e le esigenze dei concittadini”. Secondo l’Asmel “la polemica sollevata dall’Anci è dunque inutile e del tutto fuori luogo”. “Ogni Comune – aggiunge Francesco Pinto, segretario generale ...

luigidimaio : Con il nuovo dpcm introduciamo misure anti Covid più stringenti, ma non limitiamo le libertà delle persone. Inoltre… - Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - Agenzia_Ansa : Dpcm, Conte: 'Non faccio previsioni sulle ferie natalizie., massima precauzione con parenti e amici' #ANSA - francesco201423 : RT @valy_s: Pur non condividendolo, pensavo che #Galli fosse cmq una persona seria. Mi sbagliavo. Come al solito davanti alle telecamere, i… - beppecommenta : caro #Conte ok rivolgersi alla #Ferragni e a #Fedez per sensibilizzare i ragazzi verso le misure anti #Covid_19 ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Misure anti Covid in Lombardia: coprifuoco e stop ai centri commerciali nel weekend CremaOggi.it Droga, preso gruppo narcotrafficanti: 21 misure cautelari

I militari stanno eseguendo, nelle province di Roma e Reggio Calabria, un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 21 persone ritenuti appartenenti a un gruppo criminale contiguo ...

Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI 110 CV Comfortline BlueMot. Technology del 2016 usata a Grugliasco

CHILOMETRAGGIO CERTIFICATO. - VETTURA CONTROLLATA. - FINANZIAMENTI SU MISURA: proposte di finanziamento, leasing o noleggio a lungo termine personalizzate e con tassi agevolati. - TEST DRIVE: ...

I militari stanno eseguendo, nelle province di Roma e Reggio Calabria, un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 21 persone ritenuti appartenenti a un gruppo criminale contiguo ...CHILOMETRAGGIO CERTIFICATO. - VETTURA CONTROLLATA. - FINANZIAMENTI SU MISURA: proposte di finanziamento, leasing o noleggio a lungo termine personalizzate e con tassi agevolati. - TEST DRIVE: ...