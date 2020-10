MES: nessun accordo di Governo, maggioranza divisa (Di martedì 20 ottobre 2020) maggioranza ancora divisa sul MES, non sarà più una decisione economica ma politica. Cosa c’è da sapere sul meccanismo di stabilità? In Italia riesplode la polemica sul MES. Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sul meccanismo europeo di stabilità rilasciate nell’ultima conferenza i partiti politici sono finiti al centro di un ulteriore dibattito. Dopo mesi infatti maggioranza e gruppi di opposizione ancora discutono sulla misura europea senza trovare un valido accordo. maggioranza di Governo ancora divisa: Conte vs dem Per il premier Conte il meccanismo europeo di stabilità è da bocciare perché non risponderebbe alle reali esigenze del paese. Anche perchè il prestito chiesto agli ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020)ancorasul MES, non sarà più una decisione economica ma politica. Cosa c’è da sapere sul meccanismo di stabilità? In Italia riesplode la polemica sul MES. Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sul meccanismo europeo di stabilità rilasciate nell’ultima conferenza i partiti politici sono finiti al centro di un ulteriore dibattito. Dopo mesi infattie gruppi di opposizione ancora discutono sulla misura europea senza trovare un validodiancora: Conte vs dem Per il premier Conte il meccanismo europeo di stabilità è da bocciare perché non risponderebbe alle reali esigenze del paese. Anche perchè il prestito chiesto agli ...

