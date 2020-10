"Ho il covid. Non andate in ristoranti e luoghi affollati". Nina Zilli attaccata dagli hater (Di martedì 20 ottobre 2020) “Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, per mangiare. Vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi affollati. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo”. Con queste parole in una serie di storie apparse sul suo profilo Instagram, Nina Zilli raccontava di essere risultata positiva al covid. Il messaggio è diventato bersaglio degli utenti dei social, che l’hanno attaccata pesantemente, giudicando inappropriato il suo invito a limitare la vita sociale. Lei ha risposto agli attacchi sulla Stampa:“Il problema è che avendo scritto che ho preso il covid dentro un ristorante sono stata subissata di commenti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, per mangiare. Vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più inchiusi. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo”. Con queste parole in una serie di storie apparse sul suo profilo Instagram,raccontava di essere risultata positiva al. Il messaggio è diventato bersaglio degli utenti dei social, che l’hannopesantemente, giudicando inappropriato il suo invito a limitare la vita sociale. Lei ha risposto agli attacchi sulla Stampa:“Il problema è che avendo scritto che ho preso ildentro un ristorante sono stata subissata di commenti ...

