‘Gf Vip 5’, aspro confronto nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: lei lo manda a quel paese, lui scoppia in lacrime (Di martedì 20 ottobre 2020) Il popolo dei social aveva notato già da un po’ dei segnali che Elisabetta Gregoraci continuava a mandare a qualcuno fuori dalla Casa e proprio ieri sera l’ex moglie di Flavio Briatore, spiazzata di fronte ai video, ha dovuto ammettere la verità. Stando a quanto raccontato dalla gieffina, non si tratterebbe però di messaggi d’amore, ma di amicizia, rivolti non solo a un uomo, ma a un gruppo di persone. È stato in quel momento che Alfonso Signorini ha fatto due nomi alla showgirl calabrese: Piero e Stefano, riferendosi al cantante de Il Volo, Piero Barone e a Stefano Coletti, flirt che negli ultimi giorni sono stati attribuiti a Elisabetta. La donna ha continuato a parlare di amicizia, ma quel gesto inequivocabile non è per nulla ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 ottobre 2020) Il popolo dei social aveva notato già da un po’ dei segnali checontinuava are a qualcuno fuori dalla Casa e proprio ieri sera l’ex moglie di Flavio Briatore, spiazzata di fronte ai video, ha dovuto ammettere la verità. Stando a quanto raccontato dalla gieffina, non si tratterebbe però di messaggi d’amore, ma di amicizia, rivolti non solo a un uomo, ma a un gruppo di persone. È stato inmomento che Alfonso Signorini ha fatto due nomi alla showgirl calabrese: Piero e Stefano, riferendosi al cantante de Il Volo, Piero Barone e a Stefano Coletti, flirt che negli ultimi giorni sono stati attribuiti a. La donna ha continuato a parlare di amicizia, magesto inequivocabile non è per nulla ...

