Gasperini: “Il ko col Napoli? Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Midtjylland. “Incontriamo una squadra che ha grande entusiasmo, che fa la Champions per la prima volta. Noi siamo alla seconda apparizione e dobbiamo avere lo stesso entusiasmo di sempre. Queste sono già partite che contano”. Gasperini ha commentato anche la sonora sconfitta 4-1 contro il Napoli. “Il ko col Napoli? Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo. Qualche giocatore era in difficoltà e il Napoli è stato molto bravo. Tutte situazioni che hanno determinato il risultato. Certo, abbiamo preso qualche gol di troppo, qualcuno anche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Midtjylland. “Incontriamo una squadra che ha grande entusiasmo, che fa la Champions per la prima volta. Noialla seconda apparizione e dobbiamo avere lo stesso entusiasmo di sempre. Queste sono già partite che contano”.ha commentato anche la sonora sconfitta 4-1 contro il. “Il ko col? Nonla, io per primo. Qualche giocatore era in difficoltà e ilè stato molto bravo. Tutte situazioni che hanno determinato il risultato. Certo, abbiamo preso qualche gol di troppo, qualcuno anche ...

