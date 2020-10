Emergenza Covid, Conte: “Curva contagi preoccupante, non posso escludere lockdown circoscritti” (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante l’annuncio dell’ultimo DPCM, il presidente Giuseppe Conte aveva rivelato che il Governo avrebbe fatto di tutto per evitare un nuovo lockdown generalizzato in Italia. La situazione economica, infatti, è già difficile e per questo si tratta di una misura da evitare a tutti i costi. Tuttavia, durante l’ultima conferenza stampa, Conte era molto più … L'articolo Emergenza Covid, Conte: “Curva contagi preoccupante, non posso escludere lockdown circoscritti” Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Durante l’annuncio dell’ultimo DPCM, il presidente Giuseppeaveva rivelato che il Governo avrebbe fatto di tutto per evitare un nuovogeneralizzato in Italia. La situazione economica, infatti, è già difficile e per questo si tratta di una misura da evitare a tutti i costi. Tuttavia, durante l’ultima conferenza stampa,era molto più … L'articolo: “Curva, noncircoscritti”

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - dellorco85 : In Regione Campania 85 su 113 posti di terapia intensiva sono occupati. A Napoli i posti letto Covid sono finiti. A… - Comincini : In emergenza sanitaria bisogna garantire l’apertura h24 e 7/7 di tutte le strutture sanitarie che si occupano di… - LuciaLaVita1 : RT @RichbonesE: Che ieri da Porro ha tentato di #riverginare: Lui, (quello che s'è ammalato il giorno dopo l'emergenza) l'Ospedale covid in… - GiordanoDanieli : RT @DSantanche: Ricordate quando #DeLuca faceva le battutine sulla #Lombardia o su Briatore? Oggi si ritrova a gestire in prima persona l’e… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza COVID: sanificazione locali e arredi scolastici. Quali i compiti dei collaboratori scolastici Orizzonte Scuola Mes: Amendola, 'né panacea né troika' (2)

(Adnkronos) - "Discutere di Mes senza carte alla mano, senza numeri, effetti sul debito, sul fabbisogno credo che non sia utile -ha spiegato Amendola- anche sollevare l'effetto stigma mi sembra un po' ...

Mobilità post covid: nel Noleggio a Lungo Termine crescono i veicoli elettrici e ibridi

Nel 2020 un veicolo su quattro è ibrido o elettrico, dice Dario Cerruti, direttore commerciale di Leaseplan Italia, che nella sua offerta ha inserito anche i monopattini. "I prezzi sono sempre più com ...

(Adnkronos) - "Discutere di Mes senza carte alla mano, senza numeri, effetti sul debito, sul fabbisogno credo che non sia utile -ha spiegato Amendola- anche sollevare l'effetto stigma mi sembra un po' ...Nel 2020 un veicolo su quattro è ibrido o elettrico, dice Dario Cerruti, direttore commerciale di Leaseplan Italia, che nella sua offerta ha inserito anche i monopattini. "I prezzi sono sempre più com ...