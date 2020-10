Emergenza Coronavirus, Confcommercio scrive a Conte: 'Allarmi eccessivi uccidono l'economia' (Di martedì 20 ottobre 2020) Casi Covid in aumento, Confcommercio: 'Impensabile un nuovo lockdown' 12 ottobre 2020 San Miniato, Confcommercio: 'Sì al rispetto delle regole, ma non si colpiscano gli imprenditori' 13 ottobre 2020 ... Leggi su pisatoday (Di martedì 20 ottobre 2020) Casi Covid in aumento,: 'Impensabile un nuovo lockdown' 12 ottobre 2020 San Miniato,: 'Sì al rispetto delle regole, ma non si colpiscano gli imprenditori' 13 ottobre 2020 ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - Antonio_Tajani : Se si fosse utilizzato il #Mes l’Italia sarebbe in grado di affrontare la nuova emergenza #coronavirus con sanità e… - DPCgov : ??????Consegnate oggi dal Presidente Mattarella le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito, segno della ricono… - peppiniellopz : RT @Adri19510: Giuseppe Conte, la telefonata con Greta Thunberg nel mezzo dell'emergenza coronavirus: 'Di cosa hanno parlato' - regbasilicata : Emergenza Coronavirus, spazio informativo per i sordi - 20 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza Coronavirus, ecco i dati della Prefettura su controlli, usura e lavoro irregolare FrosinoneToday Arcuri: raggiunto e superato l'obiettivo del rafforzamento delle terapie intensive

ROMA - Nel corso del vertice alla protezione Civile, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha spiegato alle regioni che "se non è chiaro lo stato di attivazione dei ve ...

Conte chiama i "Ferragnez" per sensibilizzare sul tema mascherine

ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto a Chiara Ferragni e Fedez di sensibilizzare i propri fan sui social all'utilizzo della mascherina come protezione nell'emergenza Coronaviru ...

ROMA - Nel corso del vertice alla protezione Civile, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha spiegato alle regioni che "se non è chiaro lo stato di attivazione dei ve ...ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto a Chiara Ferragni e Fedez di sensibilizzare i propri fan sui social all'utilizzo della mascherina come protezione nell'emergenza Coronaviru ...