Creatività e sicurezza | la lezione si fa in riva al mare

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ammetto di aver tirato un respiro di sollievo anche io quando il premier Conte, nella sua ultima conferenza stampa, ha annunciato che le scuole non chiuderanno. Ma non è bastato a rasserenarmi sull’argomento. “La scuola è un asset fondamentale”, ha detto. Mi domando in quale pianeta potremmo emigrare se così non fosse.Meravigliosamente d’accordo come mai prima con il mondo della scuola è la ministra Lucia Azzolina. La scuola è prioritaria e non deve fermarsi, lo crediamo tutti, perché preservare le lezioni in presenza significa difendere il futuro dei più giovani. Cosa farebbero i bambini senza la scuola? Cosa farebbero i bambini senza la scuola in una regione del Sud come la Campania?A distanza di circa sette mesi dalla diffusione della pandemia possiamo dire di aver praticamente cambiato quasi tutte le nostre ...