Conte: "Sento di essere vicino a vincere in Europa. Zidane dice che siamo favoriti? Mi fa ridere"

Archiviato il derby con una sconfitta, l'Inter prova a voltare pagina lanciandosi in Champions. All'esordio, i nerazzurri, se la vedranno con i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. In conferenza stampa, insieme al capitano Handanovic, ha parlato il tecnico Antonio Conte, consapevole di non poter più fallire in Champions, come accaduto la scorsa stagione. Queste le sue parole: "La squadra è cresciuta in esperienza rispetto alla scorsa stagione. Il cammino in Europa League ci è servito per maturare tutti e capire come affrontare gare del genere. siamo consapevoli di non poter più fallire in Europa. Bastoni? Sta bene, ha recuperato dal Covid, domani sarà in panchina e dalla prossima in campionato potrebbe già giocare dall'inizio".

