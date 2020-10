Aumento Pensione di invalidità 2020: cedolino di novembre, importo e arretrati (Di martedì 20 ottobre 2020) A partire da novembre 2020 scattano gli aumenti delle pensioni di invalidità e inabilità decisi dal Decreto “Agosto” a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Come specificato anche dalla nota Inps “Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’Inps provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di Pensione per invalido civile totale 100%, Pensione per i sordi, Pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di Pensione di inabilità ex lege 222/1984”. Il Decreto legge ha esteso dal 20 luglio 2020 l’incremento pari a 651,51 euro annui in favore dei ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 ottobre 2020) A partire dascattano gli aumenti delle pensioni di invalidità e inabilità decisi dal Decreto “Agosto” a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Come specificato anche dalla nota Inps “Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata dil’Inps provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari diper invalido civile totale 100%,per i sordi,per i ciechi civili assoluti e dei titolari didi inabilità ex lege 222/1984”. Il Decreto legge ha esteso dal 20 lugliol’incremento pari a 651,51 euro annui in favore dei ...

