Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA PRENESTINA RIMANENDO SULLA DIRAMAZIONESUD, SI STA IN CODA ALL’ALEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONECODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A TANGENZALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA IL TRAFFICO è RALLENTANTO PER CHI TRANSITA VERSOALL’ALTEZZA DI POMEZIA SR627 DELLA VANDRA: STRADA CHIUSA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO A CAUSA DI FRANA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO SULLA ...