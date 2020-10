Verona Genoa 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Bentegodi”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0d’inizio – si parte Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Colley; Favilli. A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Terracciano, Ruegg, Zaccagni, Kalinic, Amione, Ilie. ...