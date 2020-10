Rampelli a Conte e ai suoi ministri: «Scendete dalle auto blu e fatevi un giro su bus e metro» (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Il Partito Democratico, che esprime la ministra dei Trasporti, non vuole riconoscere il fattore critico nella diffusione del Covid rappresentato dal nodo dei trasporti pubblici locali. La ministra De Micheli nega l’incidenza dei contagi di stazioni e vetture. Citando curiosi studi scientifici smentiti peraltro da diversi immunologi». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. Rampelli: «Nulla sui trasporti» «Nel Dpcm non c’è nulla sul potenziamento del sistema della mobilità. Tutto è rimandato alla legge di bilancio che vedrà la luce a dicembre. Con tempi di attuazione di eventuali interventi che non saranno prima del prossimo autunno. Consigliamo ai ministri del governo Conte di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Il Partito Democratico, che esprime la ministra dei Trasporti, non vuole riconoscere il fattore critico nella diffusione del Covid rappresentato dal nodo dei trasporti pubblici locali. La ministra De Micheli nega l’incidenza dei contagi di stazioni e vetture. Citando curiosi studi scientifici smentiti peraltro da diversi immunologi». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia.: «Nulla sui trasporti» «Nel Dpcm non c’è nulla sul potenziamento del sistema della mobilità. Tutto è rimandato alla legge di bilancio che vedrà la luce a dicembre. Con tempi di attuazione di eventuali interventi che non saranno prima del prossimo autunno. Consigliamo aidel governodi ...

