Palestre e piscine aperte, Spadafora: "Scelta di buon senso"

Spadafora sul nuovo Dpcm: "Palestre e piscine aperte, prevale il buon senso". E per gli sport di squadra sì agli allenamenti, ma senza partita "Palestre e piscine oltre ai centri sportivi restano aperti! Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti…

