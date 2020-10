NBA 2K21 ha delle pubblicità in-game impossibili da saltare nonostante sia un gioco a prezzo pieno (Di lunedì 19 ottobre 2020) NBA 2K21 ha aggiunto una nuova funzionalità: annunci video che non possono essere saltati. Stevivor ha segnalato che il gioco ora presenta pubblicità che saranno riprodotte tra le partite e che non potrete saltare. Questi annunci sono per Oculus Quest 2 e sono stati individuati nelle versioni PS4, Xbox One e PC del gioco.Questa è una tattica che siamo abituati a vedere nei titoli free-to-play, ma NBA 2K21 è un titolo a prezzo pieno, e a seconda della versione acquistata, può costare fino a $ 100.Ecco un video registrato da Stevivor di una delle pubblicità riprodotte nella modalità MyTeam, che è ora entrata nella stagione 2.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) NBAha aggiunto una nuova funzionalità: annunci video che non possono essere saltati. Stevivor ha segnalato che ilora presenta pubblicità che saranno riprodotte tra le partite e che non potrete. Questi annunci sono per Oculus Quest 2 e sono stati individuati nelle versioni PS4, Xbox One e PC del.Questa è una tattica che siamo abituati a vedere nei titoli free-to-play, ma NBAè un titolo a, e a seconda della versione acquistata, può costare fino a $ 100.Ecco un video registrato da Stevivor di unapubblicità riprodotte nella modalità MyTeam, che è ora entrata nella stagione 2.Leggi altro...

infoitscienza : Pur costando €80, NBA 2K21 trasmette pubblicità durante i caricamenti - oOShinobi777Oo : La pubblicità torna in NBA 2K21 durante il caricamento del gioco. - tech_gamingit : La pubblicità torna in NBA 2K21 durante il caricamento del gioco. - GamingTalker : NBA 2K21, le pubblicità in-game non skippabili sono apparentemente tornate anche qui - g2_flavio : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (NBA 2K21) live at -