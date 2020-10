Mes, M5s: 'Conte ha ragione, noi restiamo contrari' (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'Non possiamo che condividere le parole espresse domenica dal presidente Conte in merito all'ipotesi di attivazione del fondo Salva Stati'. Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'Non possiamo che condividere le parole espresse domenica dal presidentein merito all'ipotesi di attivazione del fondo Salva Stati'. Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Mes M5s Mes, M5s: "Conte ha ragione, noi restiamo contrari" TGCOM Marco Damilano a Tagadà: "Conte, con il no al Mes si prende il centro della scena. Col Pd problema politico enorme"

Mes: il 'no' di Conte scuote la maggioranza. Il Pd: rispettare il Parlamento

