Lory Del Santo smaschera Manuela Arcuri | “Quando stava con Gabriel Garko mi diceva che lui si bloccava”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La soubrette rivela alcune confidenze che l’attrice di Latina le fece anni fa sul collega con cui aveva una relazione. “Costretto dal sistema” a fingere di essere eterosessuale, con tanto di storie d’amore costruite a tavolino,ha deciso di raccontare tutta la verità, facendo luce su un lato del mondo dello spettacolo che, obiettivamente, andava ben oltre l’immaginazione. Finta la sua relazione con Adua Del Vesco, finta anche quella precedente – e ancora più lunga – con Eva Grimaldi, anche se tra loro il sentimento è forte e dura tutt’oggi, come ha spiegato a Verissimo: “Siamo stati una coppia, mancava solo il sesso. Non so come definire il nostro rapporto, ma è stato molto vero. Probabilmente è una donna che avrei voluto sposare anche ...