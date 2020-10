Live – Non è la d’Urso, Iconize racconta la sua verità sulla finta aggressione: “Una persona mi ha spinto a fare brutte cose” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle passate settimane si è parlato molto della presunta aggressione omofoba ai danni di Iconize, sulla quale nessuno aveva dubitato fino a poco tempo fa. Infatti tutto è partito dalla casa del Grande Fratello Vip, quando Dayane Mello ha confessato a Tommaso Zorzi che Soleil le aveva detto che era stata tutta una messa in scena. A questo punto Soleil Sorge è andata a Pomeriggio Cinque più di una volta finché non ha vuotato il sacco dicendo che si era picchiato da solo con dei surgelati. Marco Ferrero, vero nome dell’influencer in questione, quindi sarebbe dovuto andare a Live – Non è la d’Urso per spiegarsi, ma ha cancellato all’ultimo minuto. Nella puntata di domenica 18 ottobre 2020, però, lo abbiamo visto all’interno dello studio di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle passate settimane si è parlato molto della presuntaomofoba ai danni diquale nessuno aveva dubitato fino a poco tempo fa. Infatti tutto è partito dalla casa del Grande Fratello Vip, quando Dayane Mello ha confessato a Tommaso Zorzi che Soleil le aveva detto che era stata tutta una messa in scena. A questo punto Soleil Sorge è andata a Pomeriggio Cinque più di una volta finché non ha vuotato il sacco dicendo che si era picchiato da solo con dei surgelati. Marco Ferrero, vero nome dell’influencer in questione, quindi sarebbe dovuto andare a– Non è la d’Urso per spiegarsi, ma ha cancellato all’ultimo minuto. Nella puntata di domenica 18 ottobre 2020, però, lo abbiamo visto all’interno dello studio di ...

