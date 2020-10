Le Iene | inviati aggrediti dagli esponenti del clan | non era la prima volta

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Spintoni ed anche pugni, l’inviato de Le, Alessandro Di Sarno ed il suo operatore sono statidal. Alessandro Di Sarno (Fonte foto: web)Di nuovo ilCasamonica, tra i protagonisti di un’aggressione ai danni di alcuni, glidella famiglia mafiosa. Sta, è toccato aglide Le, programma investigativo di Italia 1, oggi condotto da Alessia Marcuzzi. A subire la violenta aggressione, Alessandro Di Sarno e l’operatore video, che in quell’occasione collaborava con lui. Per gli uomini delromano, non è questa, laaggressione ai danni di una troupe giornalistica. Leggi anche >>> ...