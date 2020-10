Hai anche tu problemi con gli SMS su Android auto? (Di lunedì 19 ottobre 2020) problemi con gli SMS su Android auto, Google non risponde alla richiesta di aiuto di un utente e chiude il thread sul forum di supporto ufficiale.Probabilmente l’azienda di Mountain View ha scovato qualche bug da dover risolvere, spiegherebbe perché la discussione è stata chiusa immediatamente senza dare la possibilità ad altri utenti di poter fornire il proprio feedback.Ma, cosa sta succedendo? A quanto pare Android auto ha problemi con gli SMS e non solo. Sempre sul forum di supporto è disponibile un lungo elenco di problematiche a cui Google sta lavorando.Qual è lo smartphone Android più potente? La classifica AnTuTuSMS su Android auto, quanti problemiSecondo una ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 19 ottobre 2020)con gli SMS su, Google non risponde alla richiesta di aiuto di un utente e chiude il thread sul forum di supporto ufficiale.Probabilmente l’azienda di Mountain View ha scovato qualche bug da dover risolvere, spiegherebbe perché la discussione è stata chiusa immediatamente senza dare la possibilità ad altri utenti di poter fornire il proprio feedback.Ma, cosa sta succedendo? A quanto parehacon gli SMS e non solo. Sempre sul forum di supporto è disponibile un lungo elenco di problematiche a cui Google sta lavorando.Qual è lo smartphonepiù potente? La classifica AnTuTuSMS su, quantiSecondo una ...

Ultime Notizie dalla rete : Hai anche Blog: Milan, ringrazia Dio che non hai anche le cugine... vivoperlei.calciomercato.com Ricciardi 'Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati'

Ma questa è una guerra che ha bisogno anche di tecnologia. Se non hai uomini e, come detto, disponi di strumenti tecnologici limitati, il virus entra, scavalca la trincea e dilaga'. Lo dice Walter Ric ...

Mia, il mercato dell’audiovisivo guarda al futuro. Franceschini: «Continueremo a investire sul cinema»

L’evento dedicato all'intero sistema cine-audiovisivo italiano, è pensato per incrementare l'esportazione di prodotto, le co-produzioni e le relazioni di business a livello internazionale ...

