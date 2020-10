Grande Fratello Vip 5, il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini scatena i fan (VIDEO) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il bacio che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono scambiati nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto esultare i fan e ha ottenuto la benedizione di mamma Alba Parietti. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto felici i loro fan scambiandosi un bacio durante la serata a tema nella casa del Grande Fratello Vip 5. I due sembrano aver stretto una solida amicizia che he avuto anche la benedizione di Alba Parietti. Alfonso Signorini lunedì scorso li aveva nominati la vera coppia di fatto del Grande Fratello Vip 5, i due avevano appena fatto pace dopo un litigio durato tutta la giornata a causa di una finta ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilchesi sono scambiati nella casa delVip 5 ha fatto esultare i fan e ha ottenuto la benedizione di mamma Alba Parietti.hanno fatto felici i loro fan scambiandosi undurante la serata a tema nella casa delVip 5. I due sembrano aver stretto una solida amicizia che he avuto anche la benedizione di Alba Parietti. Alfonso Signorini lunedì scorso li aveva nominati la vera coppia di fatto delVip 5, i due avevano appena fatto pace dopo un litigio durato tutta la giornata a causa di una finta ...

