Giro delle Fiandre 2020, intervento riuscito per Alaphilippe: dovrà indossare tutore per 3 settimane (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l’incidente avuto durante il Giro delle Fiandre, in cui urtando una moto si è ribaltato rimediando delle fratture del secondo e quarto metacarpo della mano destra, Julian Alaphilippe si è sottoposto stamattina ad un’operazione. Ora il corridore francese dovrà indossare un tutore per le prossime tre settimane prima di iniziare la fisioterapia e ricominciare gli allenamenti. “Mi sono spaventato molto dopo la caduta e quando mi sono ritrovato a terra, ho pensato al peggio. Fortunatamente non è andata così male”, ha raccontato. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l’incidente avuto durante il, in cui urtando una moto si è ribaltato rimediandofratture del secondo e quarto metacarpo della mano destra, Juliansi è sottoposto stamattina ad un’operazione. Ora il corridore francese dovràunper le prossime treprima di iniziare la fisioterapia e ricominciare gli allenamenti. “Mi sono spaventato molto dopo la caduta e quando mi sono ritrovato a terra, ho pensato al peggio. Fortunatamente non è andata così male”, ha raccontato.

