Gabriel Garko, Serena Autieri dice la sua verità sulla loro presunta storia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il coming out di Gabriel Garko all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a far parlare il gossip nostrano. Anche Serena Autieri dice la sua sulla presunta storia d’amore con Gabriel Garko nata sul set della fiction L’Onore e il Rispetto nel lontano 2006. Serena Autieri sulle voci del vecchio flirt con Garko L’attrice napoletana è stata ospite del nuovo salotto di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Nel corso dell’intervista in cui si è ripercorsa la sua carriera, Serena Autieri ha voluto rispondere alle voci del presunto flirt ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il coming out diall’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a far parlare il gossip nostrano. Anchela suad’amore connata sul set della fiction L’Onore e il Rispetto nel lontano 2006.sulle voci del vecchio flirt conL’attrice napoletana è stata ospite del nuovo salotto di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto daBortone. Nel corso dell’intervista in cui si è ripercorsa la sua carriera,ha voluto rispondere alle voci del presunto flirt ...

