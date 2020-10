Federica Panicucci e il lutto mai superato | Conduttrice in lacrime (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Verissimo Federica Panicucci in lacrime ricorda il padre, a lui ha dedicato il suo libro Durante l’intervista di Federica Panicucci a Verissimo, la Toffanin ha chiesto alla Conduttrice del padre. Non appena lo ha nominato la Panicucci non ha retto all’emozione e le lacrime le sono uscite da sole. La bella e bionda presentatrice … L'articolo Federica Panicucci e il lutto mai superato Conduttrice in lacrime proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Verissimoinricorda il padre, a lui ha dedicato il suo libro Durante l’intervista dia Verissimo, la Toffanin ha chiesto alladel padre. Non appena lo ha nominato lanon ha retto all’emozione e lele sono uscite da sole. La bella e bionda presentatrice … L'articoloe ilmaiinproviene da www.meteoweek.com.

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - fede_panicucci : RT @IcrewplayL: Libri, vip e non solo… Federica Panicucci: la tv, la famiglia e Il coraggio di essere felici - infoitcultura : 'Ci sono momenti in cui non riesci a essere positiva'. E il dramma di Federica Panicucci - infoitcultura : Federica Panicucci e il dolore non superato, la donna in lacrime - infoitcultura : Federica Panicucci, lacrime a Verissimo: “Soffro ancora” -