Doccia bollente per Pierpaolo Pretelli al GF VIP 5 | non si accorge e si vede tutto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuovahot al Grande Fratello Vip 5.è stato protagonista di un incidente divertente e al tempo stesso provocatorio che ha mandato già in tilt gli utenti dei social. Che cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Lasexy dial GF VIP 5 Sabato sera, il GF VIP 5 ha organizzato una festa a tema anni ‘20 e l’ex velino, forse per errore, si è mostrato un pò troppo mentre era intento a fare la. Gli utenti che seguono il live, infatti, hanno notato che il 30enne è stato letteralmente tradito dallo slip. Ovviamente, come accade spesso in questi casi, la foto incriminata ha già fatto il giro del web ed è stata condivisa più volte ...